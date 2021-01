Acteur, komiek en producent Kevin Hart is een langetermijnsamenwerking aangegaan met Netflix. Hij zal in vier films spelen, die hij tegelijkertijd ook zal produceren met zijn productiebedrijf HartBeat Productions, bevestigt de streamingdienst maandag aan Deadline.

Als die vier films gemaakt zijn, krijgt de acteur een zogeheten first look-overeenkomst. Dit houdt in dat Hart als eerste nieuwe scenario's aangeboden krijgt en kan beslissen of hij als producent of acteur intekent. Eerder had hij al een soortgelijke overeenkomst met Universal en Nickelodeon.

"Samenwerken met Netflix is ​​een geweldige kans voor HartBeat en mijzelf", zegt Hart. "Ik vind het geweldig om te acteren en baanbrekende films te produceren met Netflix."

"Er zijn maar weinig artiesten die een publiek van alle leeftijden kunnen trekken en erin slagen komedies, drama's en familiefilms te maken. We zijn verheugd om samen te werken met Kevin en zijn geweldige team bij Hartbeat om ons publiek jarenlang te vermaken", aldus een woordvoerder van Netflix.

Adam Sandler was de laatste bekende komiek met wie Netflix zo'n grote filmverbintenis aanging.