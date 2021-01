Zendaya vertelt aan GQ dat ze afgelopen jaar veel rollen heeft afgeslagen omdat haar personage "slechts het mannelijke personage zou dienen". Door het aannemen van rollen die haar niet uitdagen, zou de 24-jarige actrice naar eigen zeggen niet groeien.

Zendaya kreeg afgelopen jaar veel rollen aangeboden, die ze allemaal om dezelfde reden afsloeg. "Het is niet zo dat een van de scripts slecht was of iets dergelijks", zegt de actrice. "Ik had gewoon het gevoel dat veel van de rollen die ik las, hetzelfde waren. Ik had ze allemaal als dezelfde persoon kunnen spelen en het zou er niet toe hebben gedaan."

Volgens Zendaya hebben deze personages het volgende met elkaar gemeen: "De beste manier om het te omschrijven is alsof ze meestal dienen om het mannelijke personage te helpen naar waar ze heen moeten of met wat ze moeten doen. Ze hebben niet echt een eigen verhaal."

"En ze voelen meestal erg eendimensionaal aan in de zin dat er niet veel lagen in zitten, wat betekent dat ze allemaal steeds weer op dezelfde persoon lijken", vervolgt de actrice. "Het zou geweldig zijn geweest, maar ik zou er niet door zijn gegroeid."

Zendaya vertelt in het interview dat ze erg enthousiast is over de rol die ze speelt in de nieuwe serie Malcom & Marie. Deze rol biedt volgens haar "meer dan de passieve vriendin of een bijrol in het verhaal van iemand anders".

Het door Sam Levinson (Euphoria) geregisseerde liefdesdrama is opgenomen toen veel filmproducties te lijden hadden onder de lockdown van de Amerikaanse overheid. Malcolm & Marie is een van de eerste films die sinds de uitbraak van COVID-19 is voltooid.