Sarah Jessica Parker, over wie maandag bekend werd dat zij wederom de hoofdrol speelt in een vervolg op Sex and the City, heeft via Instagram gereageerd op de afwezigheid van Kim Cattrall in de nieuwe reeks. Volgens Parker maakt de actrice die Samantha speelde "geen deel uit van het verhaal".

"We zullen haar missen", reageert Parker in antwoord op een reactie van een fan. "We hielden enorm van haar."

"Ze zal er altijd bij horen", vervolgt de actrice. Eerder liet Cattrall al weten geen interesse te hebben om mee te spelen in een eventueel vervolg. Ze zou geen goede band hebben met de rest van de actrices.

Door de komst van het vervolg werd duidelijk dat de actrice die Samantha Jones speelde, inderdaad geen deel uitmaakt van de cast. Volgens Parker heeft zij geen haatdragende gevoelens richting Cattrall en heeft dit niets te maken met haar afwezigheid in de nieuwe serie.

"Ik heb niets tegen haar, dat heb ik nooit gezegd. En dat zou ik ook nooit doen", aldus de actrice in een reactie op een fan. "Samantha maakt geen deel uit van dit verhaal. Maar ze zal voor altijd bij ons horen, waar we ook zijn en wat we ook doen."

Tien nieuwe afleveringen

De nieuwe reeks heet And Just Like That... en vertelt over de vrouwen die nu allemaal vijftig jaar of ouder zijn. De opnames zouden dit voorjaar moeten starten, maar vanwege de coronapandemie kan dat nog veranderen. Het plan is om tien afleveringen te maken.

De serie was van 1998 tot en met 2004 op televisie te zien en kreeg in de vorm van twee films nog een vervolg. Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat Sex and the City 2 uitkwam.