Videoland breidt het aanbod deze week verder uit met verschillende films. Zo komen er deze week een hoop romantische films online, waaronder Dater's Handbook, een film met Meghan Markle in de hoofdrol.

Films

The Big Short - vanaf 11 januari

Vier hele slimme Wall Street-investeerders zien wat andere grote banken niet zien: de wereldeconomie staat op instorten. Wat ze niet weten, is hoe corrupt de effectenmarkt is en hoe groot de impact gaat zijn als de bubbel uiteindelijk barst.

Trailer - The Big Short

A Dash of Love - vanaf 13 januari

Er komen een hoop romantische films online, waaronder All Things Valentine, Anything for Love, Appetite for Love, Harvest Moon en A Dash of Love. In die laatste worden een chef en zijn souschef verliefd op elkaar. Hun baas is daar niet zo blij mee en ontslaat het stel. Vervolgens trekken Nikki en Paul hun eigen plan: ze openen zelf een restaurant.

Dater's Handbook - vanaf 13 januari

Markle speelt Cass, een vrouw die haar liefdesleven laat afhangen van een datingboek. Ze heeft regelmatig dates met knappe mannen, maar wie is uiteindelijk haar prins op het witte paard?

Dope - vanaf 15 januari

Malcolm (Shameik Moore) is een studiebol die er alles aan doet om toegelaten te worden tot de beste universiteit. Maar zo makkelijk is dat niet als je opgroeit in een achterstandswijk in Los Angeles. Hij komt in aanraking met een hoop interessante mensen, zoals Nakia (Zoë Kravitz) en drugsdealer Dom (A$AP Rocky).

Series

Kopen Zonder Kijken Amerika - seizoen 1

Niet alleen in Nederland is Kopen Zonder Kijken een succes; zes Amerikaanse koppels gaan ook de uitdaging aan. Zij geven hun zoektocht naar een nieuwe woning uit handen: een makelaar, een aannemer en een stylist mogen het regelen. De drie experts zoeken, kopen en verbouwen een nieuw thuis voor de stellen.

Netflix begint 2021 ook met een hoop nieuwe titels, waaronder de Franse serie Lupin en de dramafilm Pieces of a Woman.