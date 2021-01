Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Deze week verdwijnen 41 titels van de streamingdienst. Daaronder bevindt zich Child's Play (2019), de horrorfilm over de speelgoedpop Chucky, die tot en met zaterdag 16 januari te zien is.

11 januari:

The Man Who Would Be Ploka King

The Founder

12 januari:

Kappen!

13 januari:

Jenny's Wedding

14 januari:

Hostage to the Devil

Dügün Dernek 2: Sünnet

Kocan Kadar Konus 2: Dirilis

Eyyvah Eyyvah 2

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

Incir Receli 2

Hükümet Kadın 2

Eyyvah Eyyvah 3

G.O.R.A

Berlin Kaplani

Çok Filim Hareketler Bunlar

Bana Masal Anlatma

Çarsi Pazar

Deliha

Dedemin Fisi

Düğün Dernek

Niyazi Gül Dörtnala

Kurtulus Son Durak

Eyyvah Eyyvah

Hokkabaz

Hükümet Kadın

Hayat Öpücügü

Husband Factor

Patron Mutlu Son Istiyor

Sen Kimsin?

Kara Bela

Romantik Komedi

Mucize

Sadece Sen

Vizontele Tuuba

Vizontele

Unrest

Along Came a Spider

Diana: In Her Own Words

Event Horizon

16 januari:

Child's Play

17 januari:

Lady-Like

Rest van de maand:

Fireplace for Your Home - 20 januari

Shadow of Truth - 26 januari

Inside the Mossad - 28 januari

Pablo Escobar, el patron del mal - 30 januari

Big Bad Beetleborgs - 31 januari

Defendant - 31 januari