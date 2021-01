Sex and the City krijgt inderdaad een vervolg bij HBO Max. Na diverse geruchten bevestigt de zender aan onder meer Variety dat de serie terugkeert met de oude hoofdrolspelers. Grote afwezige is Kim Cattrall, die Samantha Jones speelde.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon keren wel terug in de rollen van respectievelijk Carrie Bradshaw, Charlotte York en Miranda Hobbes. Cattrall en het drietal hebben al langer in het openbaar ruzie, wat Cattralls afwezigheid verklaart.

De nieuwe reeks heet And Just Like That... en vertelt over de vrouwen die nu allemaal vijftig jaar of ouder zijn. De opnames zouden dit voorjaar moeten starten, maar vanwege de coronapandemie kan dat nog veranderen. De planning is om tien afleveringen te gaan maken.

De serie was van 1998 tot 2004 op televisie te zien en kreeg in de vorm van twee films nog een vervolg. Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat Sex and the City 2 uitkwam.