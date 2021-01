Gal Gadot is naar eigen zeggen in huilen uitgebarsten toen ze haar nieuwe film Wonder Woman 1984 zag. Dat vertelt de Israëlische actrice aan HELLO! Magazine.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik zat te kijken en opeens was ik niet meer de actrice, de producer of wie dan ook op de set. Ik was een klein meisje uit Israël dat dit fantastische personage zulke geweldige dingen zag doen."

De 35-jarige actrice zegt geen makkelijke huiler te zijn, maar bekent toch dat ze volschoot toen ze de film keek. "Ik had zo'n sterke reactie op deze film dat het me compleet overrompelde. Meestal bewaar ik m'n gehuil voor speciale gelegenheden, zoals het moment dat ik zwanger ben."

De release van Wonder Woman 1984 in Nederland wordt uitgesteld tot na de lockdown. De film met Gadot in de hoofdrol is vanaf 20 januari in de bioscoop te zien.