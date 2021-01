De Amerikaanse ER-acteur Dearon Thompson is donderdag op 55-jarige leeftijd overleden. Thompson was vooral bekend van zijn rol als verpleger Malik McGrath in de ziekenhuisserie.

De acteur stond ook wel bekend als Deezer D.

Thompsons broer Mashawn zegt tegen TMZ dat een hartaanval hem waarschijnlijk fataal is geworden. De officiële doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld. De acteur is overleden in zijn huis in Los Angeles.

Thompson, die ook als rapper actief was, speelde tussen 1994 en 2009 in alle vijftien seizoenen van ER mee. Hij is in bijna tweehonderd afleveringen te zien.