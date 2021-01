Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week onder meer de eerste grote nieuwe Netflix Original-serie van 2021 en een aangrijpende film over een intense bevalling.

Series



History of Swear Words (seizoen 1)

Altijd al willen weten wat de oorspronkelijke betekenis van 'damn' was? Benieuwd hoe 'bitch' in de loop der jaren is veranderd? Nicolas Cage presenteert History of Swear Words, een serie die je precies vertelt hoe de bekendste scheldwoorden zijn ontstaan. Lees hier de recensie van Superguide.

Lupin (seizoen 1)

De eerste grote nieuwe Netflix Original-serie van 2021 is gearriveerd. Het Franse Lupin draait om de galante dief Assane Diop (Omar Sy) die - geïnspireerd door de fictieve meesterdief Arsène Lupin - zijn vader probeert te wreken voor het onrecht dat een steenrijke familie hem heeft aangedaan.

1 Bekijk hier de trailer van Lupin

Nailed It! Mexico (seizoen 3)

De hysterische realitybakwedstrijd Nailed It! zet slechte bakkers onder druk om iets te maken van hun misbaksels. Wie bakt er toch nog iets van en gaat er met de geldprijs vandoor? In deze spin-off van de origine serie strijden Mexicaanse deelnemers met elkaar.

Surviving Death (seizoen 1)

Deze Netflix-docuserie probeert de allergrootste vraag ooit te beantwoorden: wat gebeurt er nadat we overlijden? Mediums, mensen die een bijna-doodervaring beleefden, kinderen die vertellen over hun 'vorige leven'; het komt allemaal voorbij.

Inside the World's Toughest Prisons (seizoen 5)

Je kent het concept van Inside The World's Toughest Prisons waarschijnlijk wel. Onderzoeksjournalisten laten zich vrijwillig opsluiten in de gevaarlijkste gevangenissen ter wereld. In het vijfde seizoen reizen de journalisten af naar Zuid-Afrika, de Filipijnen en Groenland.

The Netflix Afterparty: The Best Shows of The Worst Year (seizoen 1)

Fortune Feimster, London Hughes en comedian David Spade komen met sketches rondom de beste Netflix-series van het afgelopen jaar. Ook eren ze die topshows door de hoofdrolspelers te interviewen.

Films

The Witch

The Queen's Gambit-ster Anya Taylor-Joy schitterde eerder in de veelgeprezen horrorfilm The Witch uit 2015. Ze speelt een van de kinderen in een christelijk gezin dat anno 1630 ergens aan de rand van een afgelegen bos woont. De familieleden vermoeden dat een heks hen vervloekt en beginnen elkaar te wantrouwen.



Meer enge kijktips nodig? Dit zijn de tien allerbeste horrorfilms die nu op Netflix staan.

Pieces of a Woman

Vanessa Kirby en Shia LaBeouf schitteren in het intense drama Pieces of a Woman. Ze spelen een koppel - Martha en Sean - dat moet omgaan met een tragisch verlies wanneer hun baby vrijwel direct na de bevalling overlijdt. Wat volgt is een aangrijpend verhaal over verlies en hoe twee mensen daar totaal verschillend mee omgaan.

The Wolf of Snow Hollow

In de horrorcomedy The Wolf of Snow Hollow volgen we een uitgeputte hulpsheriff (Jim Cummings) die een reeks gruwelijke moorden onderzoekt. Saillant detail: de moorden vinden plaats tijdens volle maan. Zouden er toch... weerwolven bestaan?

The Boss Baby

Deze animatiehit uit 2017 staat vanaf deze week (opnieuw) op Netflix en focust op Boss Baby (Alec Baldwin). Hij probeert Francis Francis (Steve Buscemi), CEO van Puppy Co., te laten stoppen met de balans van liefde in de wereld te verstoren.

Bekijk hier de trailer van Boss Baby

Show Dogs

Rottweiler Max (stem van rapper Ludacris) moet noodgedwongen samenwerken met politieagent Frank (Will Arnett). Samen reizen ze af naar Las Vegas, waar dierensmokkelaars stiekem bijeenkomen op een prestigieuze hondenshow.

Documentaires

Tony Parker: The Final Shot

Netflix voegde deze week weer een nieuwe sportdocu toe aan zijn aanbod. The Final Shot gaat over het leven en de carrière van Tony Parker. Hij werd door zijn vastberadenheid de beste en bekendste Franse basketballer ooit.

Pretend It's a City

Meesterregisseur Martin Scorsese gaat in de minidocumentaireserie Pretend It's a City in gesprek met de bekende ironische schrijfster Fran Lebowitz. Ze deelt haar fascinerende ideeën en verhalen tijdens een zwerftocht door New York.