Marion Ramsey, vooral bekend van haar rol in de Police Academy-films, is overleden. De actrice stierf volgens BBC News donderdag in haar huis in de Amerikaanse stad Los Angeles. Ze is 73 jaar geworden.

Haar doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Wel zou de Amerikaanse actrice al enige tijd ziek zijn geweest.

"Haar passie voor acteren was immens", laat haar manager in een verklaring weten. "Haar sympathieke persoonlijkheid vulde gelijk de kamer wanneer ze er binnenstapte."

Ramsey (tweede van links op de foto) behoorde in de jaren tachtig tot de vaste cast van de Police Academy-franchise. Na het succes van de eerste film, waarin ze cadet Laverne Hooks speelde, maakte de actrice ook haar opwachting in de vijf vervolgdelen. Alleen in het zevende deel was ze niet te zien.

De actrice was daarna nog in enkele tv-series te zien, zoals Beverly Hills, 90210 en MacGyver. Ook speelde Ramsey verschillende theaterrollen.