Sacha Baron Cohen wil na twee films een punt zetten achter zijn typetje Borat. Nu Donald Trump binnenkort geen president van de VS meer is, is er volgens de acteur niet langer een noodzaak om nog een derde film te maken, vertelt hij woensdag in gesprek met Variety.

"Ik heb Borat wegens Trump weer tot leven gewekt", vertelt de 49-jarige acteur. "Er was een goede reden om de tweede film te maken en ik zie nu geen reden meer om dat nog eens te doen. Dus heb ik hem veilig opgeborgen in een kastje."

De opnames van Borat Subsequent Moviefilm, die in het geheim werd opgenomen, werden in eerste instantie stilgelegd vanwege de uitbraak van COVID-19. Baron Cohen drong echter aan op een hervatting, omdat hij de film vanwege Trumps bewind gedurende de coronacrisis extra belangrijk vond.

"De boodschap die we met de film willen meegeven, was daardoor relevanter dan ooit. Ik had sterk het gevoel dat onze democratie en onze levens in gevaar waren en moest de film daarom afmaken", vertelt de acteur en komiek.

"We wilden in de tweede film het gevaar van Trump aan de kaak te stellen. Door de komst van het coronavirus bleek dat de verspreiding van zijn leugens en complottheorieën een dodelijk effect heeft."

Het coronavirus heeft een prominente rol gekregen in Borat Subsequent Moviefilm, die afgelopen oktober verscheen. In de film reist Baron Cohen vermomd als de Kazachse reporter Borat door de Verenigde Staten. Hierbij heeft hij onder meer een interview met Trump-adviseur Rudy Giuliani, dat ongemakkelijke vormen aanneemt.