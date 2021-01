De Nederlandse film Buiten is het Feest, met hoofdrollen voor Georgina Verbaan en Abbey Hoes, is in de prijzen gevallen in Japan. Het drama van regisseur Jelle Nesna won de hoofdprijs in de speelfilmcompetitie op het Tokyo Short Film Festival.

Dat hebben distributeur September Film en producent Rinkel Film woensdag gemeld. Het festival vond vanwege de coronapandemie dit jaar online plaats.

Buiten is het Feest is een vrije bewerking van de roman Maar buiten is het feest van Arthur Japin, die deels gebaseerd is op het leven van Karin Bloemen.

De film gaat over een succesvolle zangeres die na de dood van haar zus een rechtszaak aanspant om haar nichtje uit handen van haar biologische vader te houden.

De verfilming draaide tot de lockdown in de bioscopen. Nu is Buiten is het Feest online te zien via Ziggo, KPN, Pathé Thuis en Cinetree.