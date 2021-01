De muziek van Golden Earring is regelmatig te horen in films en series en er zijn documentaires gemaakt over het leven van Barry Hay, maar een filmrol is tot nu toe uitgebleven. In gesprek met Veronica Magazine zegt de zanger dat hij dat graag nog eens zou willen.

"Ik heb niet echt een bucketlist, ik leef liever met de dag. Maar ik zou nog wel graag een keer een kleine rol in een film willen spelen", aldus de 72-jarige artiest.

Hay is in diverse films te horen: de zanger heeft animatiefilms ingesproken en zijn muziek wordt regelmatig gebruikt in de soundtrack van Amerikaanse films. In 1999 had hij een kleine rol in An Amsterdam Tale, maar in de dramafilm speelde hij zichzelf.

Als Hay nu mag kiezen, zou hij graag eens de slechterik in een film willen spelen. "Dat lijkt me echt gaaf."