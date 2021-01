Voormalig bondgirl en That '70s Show-actrice Tanya Roberts is maandagavond overleden, bevestigt haar partner Lance O'Brien dinsdag in gesprek met TMZ en Fox News. Een woordvoerder van de actrice meldde haar overlijden echter een dag te vroeg.

O'Brien zegt dat Roberts' dokter hem maandagavond heeft laten weten dat ze is overleden.

De woordvoerder van de actrice zei een dag te vroeg tegen diverse media dat de actrice op 65-jarige leeftijd was overleden, nadat ze was ingestort tijdens het uitlaten van haar honden. Later bleek dat het bericht te voorbarig was.

O'Brien ontdekte tijdens een interview dat zijn vriendin op dat moment nog leefde. Hij sprak live op televisie over de actrice toen zijn telefoon overging en het ziekenhuis hem liet weten dat ze nog niet was overleden.