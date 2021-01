Het aantal bioscoopbezoeken is in 2020 door de coronacrisis met 56 procent gedaald, blijkt dinsdag uit het jaaroverzicht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN). Het aantal bezoekers kwam in 2019 nog op 38 miljoen uit, vorig jaar kwamen er 16,8 miljoen mensen naar de bioscoop.

Het aantal bezoeken daalde in de periode vanaf 15 maart, toen de eerste lockdown van kracht werd, met 73 procent. Het gemiddelde aantal bezoeken per hoofd van de bevolking daalde van 2,2 naar 1.

Wel kende het filmjaar 2020 een goed begin, melden de bioscoopverenigingen. In de eerste paar maanden is er sprake van een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Na half maart kenden de filmtheaters wegens de pandemie diverse restricties. Zo waren er drie verplichte sluitingen van in totaal vijftien weken, gold er een limiet op het aantal bezoekers en was de verkoop van eten en drinken elf weken lang verboden. De omzet daalde hierdoor met 56 procent.

Winnie Sorgdrager, de voorzitter van de NVBF, zegt in een reactie dat een derde van alle filmtheaters in de problemen zit door de gedaalde bezoeken en eist "op korte termijn maatwerk" van de overheid. "Het toelaten van dertig of honderd bezoekers per zaal maakt voor veel exploitanten al een wereld van verschil. Al betekent ook honderd man in de zaal nog steeds geen rendabele bedrijfsvoering."

1917 het best bezocht

De best bezochte film in het afgelopen jaar was de oorlogsfilm 1917, die begin 2020 uitkwam en door ruim een miljoen mensen is bezocht. Ook de Nederlandse film De beentjes van Sint-Hildegard deed het goed (ruim 711.000 bezoekers).

Tenet van Christopher Nolan wist ruim 720.000 bezoekers te trekken, hoewel de film in de zomer verscheen en er dus minder mensen tegelijkertijd in de bioscoopzaal mochten zijn.