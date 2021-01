Rowan Atkinson haalt weinig plezier meer uit het spelen van het personage Mr. Bean. De 65-jarige acteur, die momenteel werkt aan een geanimeerde film over het populaire karakter, kijkt er daarom naar uit om hem niet meer te hoeven vertolken.

Atkinson zegt dat hij het makkelijker vindt om Mr. Bean enkel vocaal neer te zetten dan er fysiek gestalte aan te geven, zoals hij deed in de serie uit de jaren negentig en de twee speelfilms.

"Ik haal er geen plezier meer uit", vertelt hij in gesprek met Radio Times. "De verantwoordelijkheid die ik dan draag vind ik niet prettig. Het bezorgt me stress, maakt me moe en ik kijk ernaar uit om dit niet meer te hoeven doen."

Volgens de acteur zijn er "vergevorderde plannen" om een animatiefilm te maken. In 2019 volgde er nog een derde seizoen van de tekenfilmserie rond Mr. Bean, waaraan Atkinson ook zijn medewerking verleende.

Daarentegen sluit Atkinson een vijfde seizoen van de jarentachtigserie Blackadder niet uit. "Blackadder laat goed de creatieve energie zien die we in de jaren tachtig hadden. Het zou niet makkelijk zijn om dat dertig jaar later weer te laten zien. Maar ik denk niet dat het onmogelijk is. Optimistischer kan ik niet zijn."