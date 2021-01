Imelda Staunton, die in het vijfde en zesde seizoen van The Crown de rol van koningin Elizabeth gaat vertolken, verwacht dat haar een grotere uitdaging te wachten staat dan haar voorgangers. Ze denkt namelijk dat het moeilijker zal zijn om de koningin in recentere jaren te vertolken, omdat de kijkers veel van haar hebben meegekregen, vertelde de 64-jarige actrice in het radioprogramma Woman's Hour van BBC Radio.

"Ik denk dat ik voor een extra uitdaging sta, omdat ik de koningin moet vertolken waar het publiek meer bekend mee is", zei ze in de radio-uitzending. "Wat Claire Foy (die de koningin op jongere leeftijd in de eerste twee seizoenen speelde, red.) moest spelen is bijna geschiedenis. Ik speel een rol waarvan mensen kunnen gaan zeggen: 'Zo doet ze helemaal niet, zo is ze niet.' Dat is mijn grootste angst."

Staunton, bekend van rollen in onder meer Harry Potter, Vera Drake en Pride, neem het stokje over van Olivia Colman die in het derde en vierde seizoen in de huid van koningin Elizabeth kroop.

Het vierde seizoen van The Crown verscheen afgelopen november en deed de nodige stof opwaaien. Een Britse minister verzocht Netflix om een waarschuwing voor de show te plaatsen om het publiek te laten weten dat het om een fictieve show gaat. Netflix weigerde dit, omdat ze naar eigen zeggen nooit hebben beweerd iets anders te maken dan een fictieve dramaserie.

Staunton sluit zich aan bij deze keuze van de producenten. "Deze serie is niet uit dagboeken geplukt. Je moet je fantasie gebruiken en ik ga uit van de intelligentie van het publiek. We kunnen niet weten waar prinses Margaret en Elizabeth het precies over hadden."

Het vijfde seizoen van The Crown wordt in 2022 verwacht. De verwachting is dat dit seizoen zich vooral in de jaren negentig zal afspelen.