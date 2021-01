Videoland start het nieuwe jaar goed met een hoop nieuwe films en series. Zo staan alle Het Huis Anubis-films op de streamingdienst en maakt Big Brother zijn comeback. Bekijk hieronder welke titels er verschijnen.

Films

Anubis: Het pad der 7 zonden

Niet alleen Het pad der 7 zonden, maar ook Anubis en de wraak van Arghus, Het huis Anubis en de terugkeer van Sibuna en Het Huis Anubis: De Vijf en de Toorn van Balor staan op de streamingdienst.

In Het pad der 7 zonden gaan de tieners van de serie op schoolreisje, maar dat loopt anders dan gedacht. Ze komen in een spookdorp terecht, waar ze voor het eerst over de oude legende van graaf Rohan horen.

Bride Wars

Jeugdvriendinnen Emma (Anne Hathaway) en Liv (Kate Hudson) zijn toekomstige bruiden die allebei willen trouwen op dezelfde dag op dezelfde locatie. Foute spraytans, blauw haar en verknipte bruidsjurken zorgen voor een breuk in hun vriendschap. Wie wint deze bruiloftoorlog en moet haar trouwdag verplaatsen?

Series

Grey's Anatomy - seizoen 1 t/m 16

Het zeventiende seizoen van het ziekenhuisdrama is begonnen in de Verenigde Staten. Wanneer deze in Nederland te zien is weten we nog niet, maar Videoland zorgt ervoor dat we ondertussen zoet zijn met het eerste tot en met zestiende deel.

Meredith Grey en haar collega's beleven een hoop drama in het Grey Sloan Memorial Hospital. Actrice Ellen Pompeo geniet ontzettend van haar rol als de dokter, maar haar contract loopt in 2020 wel af. Het zou dus zomaar kunnen dat het zeventiende seizoen het einde van Grey's Anatomy wordt.

Big Brother

Big Brother maakt een grote terugkeer. Acht Nederlanders en Belgen sluiten zichzelf honderd dagen op in het grote huis. Je kan de groep 24/7 volgen via Videoland. Geraldine Kemper en Peter Van de Veire trappen het seizoen ook af op RTL 4, RTL 5 en de Vlaamse zender Vier.