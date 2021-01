Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Netflix verwijdert in de eerste week van het jaar slechts vijf titels, waaronder The Space Between Us. Deze romantische sciencefictionfilm gaat over Gardner Elliot, de eerste mens die geboren is op Mars. Zijn moeder overleed tijdens de bevalling en zijn vader heeft hij nooit ontmoet. Na zestien jaar besluit hij om een reis te maken naar de aarde, waar hij samen met zijn online vriendinnetje Tulsa op zoek gaat naar antwoorden over zijn bijzondere leven.

Deze week

Rustom - 5 januari

About Last Night - 7 januari

The Space Between Us - 7 januari

Adios Amigos - 8 januari

Superjuffie - 9 januari

117 Trailer van de film Superjuffie

Deze maand

Later deze maand verdwijnen er een hoop Power Rangers-series. Netflix besloot het verwijderen van The Big Bang Theory een maand uit te stellen. De serie zou namelijk net zoals How I Met Your Mother vorige maand van de streamingdienst verwijderd worden, maar staat nu in de planning voor eind januari.

Fireplace for your Home - 20 januari

Shadow of Truth - 26 januari

Inside the Mossad - 28 januari

Pablo Escobar: El Patrón del Mal - 30 januari

31 januari

Big Bad Beetleborgs

Defendant

Mighty Morphin Alien Rangers

Ninja Turtles: The Next Mutation

Power Rangers S.P.D.

Power Rangers PRM

Power Rangers Operation Overdrive

Power Rangers Ninja Storm

Power Rangers Mystic Force

Power Rangers Lost Galaxy

Power Rangers Lightspeed Rescue

Power Rangers Jungle Fury

Power Rangers in Space

Power Rangers Dino Thunder

Power Rangers Dino Charge

Power Rangers Dino Super Charge

Power Rangers Zeo

Power Rangers Wild Force

Power Rangers Turbo

Power Rangers Time Force

Power Rangers Samurai

Power Rangers Super Samuarai

Power Rangers: Megaforce

Power Rangers Super Megaforce

V.R. Troopers

The Big Bang Theory