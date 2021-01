Tanya Roberts is op 65-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse actrice werd vooral bekend door haar optreden als bondgirl in A View To A Kill (1985) en haar rol als Midge in de comedyserie That '70s Show.

Haar woordvoerder vertelt aan The Hollywood Reporter dat de actrice tijdens het wandelen met de honden plots instortte. Ze is daarna opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles, maar daar overleed ze zondag. Haar overlijden is niet coronagerelateerd, maar de familie heeft niet laten weten waar Roberts wel aan is overleden.

Roberts begon in 1975 met acteren, toen ze een rol kreeg in de horrorfilm Forced Entry. Daarna speelde ze in diverse films, maar echt bekend bij het grote publiek werd ze door haar rol naast Roger Moore in A View To A Kill. In de James Bond-film speelde ze een Amerikaanse geoloog die de geheim agent moet zien te redden uit de handen van Max Zorin (Christopher Walken).

Hoewel de actrice hoopte dat dit het begin zou worden van een lange carrière, bleef het succes uit. In recente interviews vertelde ze dat ze daar van tevoren al bang voor was, omdat ze het zag als onderdeel van "de vloek van het zijn van een bondgirl". "Ik weet nog dat ik tegen mijn agent zei: 'Niemand vindt ooit nog werk na het spelen van een bondgirl.' Onzin vond hij dat. Glenn Close had het zo gedaan, riep hij."

Recenter speelde ze seizoenen lang de moeder van personage Donna (Laura Prepon) in That '70s Show.