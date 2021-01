Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere het elfde seizoen van Modern Family, het vierde seizoen van Chilling Adventures of Sabrina en de bekroonde horrorfilm Get Out.

Series

Chilling Adventures of Sabrina (seizoen 4)

Sabrina is terug in het vierde en daarmee laatste seizoen van Chilling Adventures of Sabrina. In dit deel gaan we zien hoe Sabrina omgaat met The Weird, The Returned, The Darknesse en The Void. Uiteraard is er daarnaast ook tijd voor liefde: Nick probeert namelijk met de hulp van The Fright Club opnieuw het hart van Sabrina te veroveren.

Modern Family (seizoen 11)

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar sinds deze week is het eindelijk zover: de komst van het elfde en allerlaatste seizoen Modern Family. In deze afsluiter is Hayley moeder van een tweeling en zorgt ze samen met Dylan voor haar kinderen. Dat gaat uiteraard niet zonder slag of stoot, maar gelukkig kunnen de twee nog altijd rekenen op de steun van hun familieleden.

Headspace Guide to Meditation (seizoen 1)

Hoop jij dit jaar op meer rust en regelmaat in je leven? Sinds deze week staat Headspace Guide to Meditation online, een achtdelige serie die je laat zien hoe meditatie in je kan helpen. Van stressvermindering tot lessen over dankbaarheid, elke aflevering leer je weer iets anders om tot rust te komen.

60 Trailer: Headspace

Cobra Kai (seizoen 3)

Officieel zou het derde seizoen van Cobra Kai pas op 8 januari verschijnen, maar speciaal voor de fans heeft Netflix de releasedatum onverwacht vervroegd. In deze derde reeks moeten Daniel en Johnny samenwerken om de gemene Kreese uit te schakelen. Johnny ontfermt zich over zijn student Miguel, die zwaargewond raakte, en Daniel zoekt naar de familie van Mr. Miyagi, zijn oude mentor die hem alles over karakter leerde.

Dream Home Makeover (seizoen 2)

Heb jij genoten van het Nederlandse programma Kopen zonder Kijken en ben je nu op zoek naar iets nieuws? Geef dan Dream Home Makeover eens een kans. In deze serie zoeken gezinnen naar het perfecte huis dat bij hun eigen stijl past. Shea en Syd McGee springen bij om een handje te helpen.

Sakho & Mangane (seizoen 1)

De Senegalese serie Sakho & Mangane is ideaal voor actieliefhebbers. Als vreemde krachten chaos veroorzaken in Dakar, moeten een strenge politiecommandant en een onbezonnen jonge rechercheur het samen opnemen tegen het bovennatuurlijke. Dat belooft wat.

Best Leftovers Ever (seizoen 1)

Heb je na de kerstdagen en Oud & Nieuw flink wat restjes over? Dan hebben de makers van Best Leftovers Ever daar vast wel een oplossing voor. In deze serie nemen bekwame koks het tegen elkaar op in een spannende strijd: wie weet van de diverse restjes het lekkerste nieuwe gerecht te maken?

Equinox (seizoen 1)

Deze Deense serie staat nog geen week op Netflix en maar staat nu al in de lijst met populairste titels van het moment. In Equinox is het 21 jaar geleden zijn dat de zus en klasgenoten van Astrid verdwenen, en nog altijd wordt ze gekweld door visioenen. Ze begint een zoektocht naar de waarheid die duistere geheimen blootlegt.

1 Bekijk hier de trailer van Equinox

Verder verschenen deze week ook:

SanPa: Sins of the Savior (seizoen 1)

Family Guy (seizoen 18)

South Park (seizoen 21)

Monarca (seizoen 2)

Power Rangers Beast Morphers (seizoen 2)

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu (seizoen 1)

Transformers: War for Cyberton Earthrise (seizoen 1)

Films

Get Out

Vanaf deze week is de horrorsensatie Get Out te zien op Netflix. Deze spannende film gaat over de zwarte Amerikaanse twintiger Chris die voor het eerst op bezoek gaat bij zijn witte schoonouders. De ouders van zijn vriendin Rose lijken hem met open armen te ontvangen, maar naarmate het weekend vordert, begint Chris steeds meer argwaan te krijgen wat betreft de intenties van zijn schoonfamilie.

Trailer Get Out

Bekijk hier onze top 25 van beste horrorfilms.

Bridget Jones's Diary

Hoe kun je het jaar beter beginnen dan met Bridget Jones? In deze eerste film is dertigplusser Bridget Jones vrijgezel en alsof ze dat zelf al niet erg genoeg vindt, wordt ze er constant aan herinnerd door de mensen in haar omgeving. Het is daarom tijd voor verandering. Haar goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn afvallen, en op zoek gaan naar een geestige en verstandige man.

Kramer vs Kramer

Wie zin heeft om een heel oude film te bekijken met Dustin Hoffman in de hoofdrol, kan eigenlijk niets anders dan klikken op Kramer vs Kramer. In deze film wordt Ted verlaten door zijn vrouw en komen hij en zijn zesjarige zoon er alleen voor te staan. Hij doet er alles aan om zowel zijn carrière als gezinsleven in goede banen te leiden, maar dan staat zijn vrouw plots weer voor de deur.

73 Trailer: Kramer vs Kramer

Inside Man

"Ik ben Dalton Russel. Let goed op wat ik zeg, want ik kies mijn woorden zorgvuldig", luiden de eerste woorden van deze spannende actiefilm. Het verhaal van Inside Man draait om een detective is net zo slim als de dief die hij moet zien te pakken. Wanneer een onhandige onderhandelaar zich in de kwestie mengt loopt de zaak uit de hand.

Fury

Brad Pritt, Shia LaBeouf en Logan Lerman: slechts enkele namen die hun opwachting maken in deze dramafilm uit 2014. In Fury ervaart een jonge rekruut de gruwelen van de oorlog met een samen Amerikaanse tankbemanning, tijdens de felle gevechten tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Django Unchained

Quentin Tarantino's Django Unchained is vanaf nu ook te zien op Netflix. In deze veelvuldig bekroonde western reist Django met een Duitse premiejager door Amerika om zijn vrouw te bevrijden uit handen van een sadistische plantage-eigenaar.

Trailer: Django Unchained

Meer van Tarantino? Dit is onze top tien.

The Interpreter

Nicole Kidman kruipt in deze film in de huid van Silvia Broome, een vertaalster voor de Verenigde Naties. Het lijkt een kalm baantje, tot ze hoort dat een regeringsfunctionaris zal worden vermoord. Is deze Silvia nu nog veilig?

Verder verschenen deze week ook:

London Fields

The Rope Curse 2

Dr Seus' The Lorax

ET The Extra Terrestrial

The Incredible Hulk

Tower Heist

Battleship

Anna Karenina

Brother, Where Art Thou?

Balto

Hulk

Spy Game

Twelve Monkeys

Savages

U-571

Wimbledon

The Flintstones

Mr. Peabody & Sherman

Inside Man

My Best Friend's Wedding

Divergent

The Lady in the Van

Jason and the Argonauts

Unfinished Business

Wayne's World

Jigsaw

The Karakte Kid Part II

Backdraft

Zoolander

Without a Paddle

Last Knights

La Sens de La Fete

Snowtime!

Full Out 2: You Got This!

Asphalt Burning

Renegades

Comedy

Wie het nieuwe jaar met een grote glimlach wil beginnen deze week ook goed bij Netflix. Van Sanne Wallis de Vries tot Arjen Lubach, van Katinka Polderman tot Wim Helpen: de streamingdienst heeft een ruim aanbod aan cabaretshows online gezet.

Death to 2020

How High

Best of Stand-Up 2020

Katinka Polderman: Polderman Draagt Een Steentje Bij

Peter Pannekoek: Later was alles beter

Arjen Lubach: Live

Harrie Jekkers & Jeroen van Merwijk: Als We Zo Vrij Mogen Zijn

Henry van Loon: Sleutelmoment

Alex Ploeg: Ultimatum

Javier Guzman: Delirium II

Tim Fransen: Het Kromme Hout der Mensheid

Fabian Franciscus: Vlafeest

Lebbis: De Ervaring

Ronald Snijders: Groot Succes 2

Sanne Wallis de Vries: Gut

Wim Helsen: Er wordt naar u geluisterd

De Partizanen: Het Leven An Sich

Anne Neuteboom: Kijk Haar Gaan

Jasper van Kuijk: Janus

Nabil: Tijdmachine

Bron: Superguide.nl