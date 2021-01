De Nederlandse speelfilm De Dirigent van regisseur Maria Peters zal vanaf 22 januari in vijfduizend Chinese bioscopen draaien, de helft van alle bioscopen die het land telt. Dat hebben producent Shooting Star en de Chinese distributeur Li Xuejian zaterdag bekendgemaakt.

Volgens Shooting Star krijgt elk jaar maar een beperkt aantal buitenlandse films toestemming om op de Chinese markt te gaan draaien. Ook komen veel films niet door de strenge Chinese censuur.

"Bij de screening voor bioscoopexploitanten hier in China bleek dat deze historische- en romantische vertelling uit Nederland kon rekenen op applaus na de voorstelling en moesten wij onze distributiestrategie uitbreiden", aldus distributeur Li Xuejian. Het is de tweede maal in korte tijd dat producent Shooting Star een Nederlands gesproken film in China uitbrengt. In 2019 lukte dit ook met de komische horrorfilm Prooi van regisseur Dick Maas.

De Dirigent vertelt het levensverhaal van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico (Christanne de Bruijn). Zij was begin 20e eeuw de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld die, ondanks de talloze obstakels die zij moest overwinnen, succesvol grote symfonieorkesten dirigeerde.

De film krijgt veel positieve aandacht in het buitenland. Zo kende Costa Rica het drama onlangs een bijzondere onderscheiding toe. President Carlos Alvarado riep de bioscoopfilm uit tot een ‘werk van groot cultureel belang’. Alvarado vindt het verhaal van De Dirigent over gelijke rechten voor vrouwen zo belangrijk dat zij haar best gaat doen de film extra onder de aandacht van de burgers te krijgen.

De Dirigent won ook al diverse prijzen en is inmiddels aan meer dan twintig landen verkocht.