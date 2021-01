De rechtbank in Los Angeles heeft bepaald dat de Scientologykerk zich moet buigen over beschuldigingen van stalking en intimidatie aan het adres van acteur Danny Masterson, zo meldt Variety.

De vier vrouwen die de 44-jarige Masterson betichten van verkrachting zeggen dat de kerk hen heeft gestalkt en geïntimideerd om ze zo het zwijgen op te leggen.

De vrouwen waren zelf lid van de organisatie. Toen ze lid werden van Scientology hebben ze een document moeten ondertekenen waarin geregeld is dat alle geschillen die te maken hebben met Scientology door de kerk zelf behandeld worden, in plaats van door de rechter. De verkrachtingszaak wordt wel door de rechter behandeld.

Masterson, vooral bekend van zijn rol in de serie That '70s Show, wordt ervan beschuldigd tussen 2001 en 2003 drie vrouwen te hebben verkracht. Masterson heeft alle beschuldigingen ontkend. De acteur moet in januari weer voor de rechter verschijnen. Als hij uiteindelijk wordt veroordeeld, riskeert de acteur een gevangenisstraf tot 45 jaar.