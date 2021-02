Een serie over prostitutie en mensenhandel kan uitnodigen tot een zogeheten 'male gaze': de stripclub als snoepwinkel. Carice van Houten en Halina Reijn merkten tijdens het werken aan hun zelfbedachte serie Red Light hoe belangrijk het is daarover heen te kunnen stappen.

"Wat interessant is, is dat Carice en ik onszelf er ook op betrapten hoezeer wij nog denken vanuit die heteroseksuele mannelijke norm", vertelt Reijn aan NU.nl over het maakproces van Red Light. "Je moet dus ook bij jezelf te rade gaan. Het is best wel een lang proces, dat hele 'wakker worden'."

Van Houten geeft een voorbeeld van hoe het er vaak aan toe gaat op de set van Hollywoodfilms. "Ik haal steeds Al Pacino aan die naar een stripclub gaat. Je krijgt daar zo'n jarennegentiggevoel van van mannen in een snoepwinkel. Het ziet er glamoureus en sprookjesachtig uit, terwijl wij gewoon de achterkant en de rauwheid van die wereld wilden laten zien. Je ziet echt niet alleen maar meisjes in maatje XS aan palen dansen."

"Dit is wat er vaak gebeurt op een set", vervolgt Reijn. "Je komt aan en ziet allemaal modellen met maatje nul staan, maar zo is het leven niet. Bovendien zijn wij het niet eens met dat schoonheidsideaal. Dit is een klein voorbeeld, maar het zit in álles. Hoe breng je een sekswerker in beeld? En hoe schrijf je een goede seksscène vanuit een vrouw?" Hoe ze dat laatste hebben aangepakt, is in één van de eerste afleveringen van de serie te zien.

Carice van Houten speelt in Red Light een sekswerker die samen met haar man - en tevens pooier - in een club werkt. Foto: BNNVARA

'We proberen geen antwoorden te geven'

Zeven jaar lang deden Van Houten en Reijn, die zelf een sekswerker en een operazangeres vertolken in Red Light, research voor de serie. Ze kregen daarbij onder meer hulp van de oom van Reijn, die landelijk officier mensenhandel van het Openbaar Ministerie is.

"We hebben echt een heel breed researchtraject uitgezet. Zowel in België als in Nederland hebben we gepraat met sekswerkers, pooiers, de politie en opvanghuizen", aldus Reijn. "Carice heeft een heleboel vrouwen gesproken voor haar rol, en velen zeiden: wij zijn net zo feministisch als jullie, je gaat me toch niet als slachtoffer afschilderen? Dat hebben we in de personages geprobeerd te vatten. Wij proberen ook niet om antwoorden te geven, maar om echt te laten zien hoe complex die wereld in elkaar zit."

De serie viel in Cannes al in in de prijzen en werd in Nederland beloond met een Gouden Kalf voor beste televisiedrama en beste actrice in een televisiedrama (Reijn). Een vervolg ligt dus voor de hand. "Dat wil iedereen natuurlijk graag", stelt Reijn. "Maar wat we eerst moeten afwachten is wat het Nederlandse publiek ervan vindt. Dat moet het gaan omarmen of niet. Dat is superspannend en daar laten we het allemaal van afhangen."

Red Light telt tien afleveringen en is vanaf vrijdag te zien bij BNNVARA op NPO3.