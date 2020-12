Videoland breidt het aanbod deze week verder uit met verschillende films. Zo neemt Andrew Garfield het op tegen Jamie Foxx in het vervolg op The Amazing Spider-Man. Bekijk hieronder welke titels er verschijnen.

Films

Beyond the Law

Nadat de moord op zijn zoon besluit voormalig politieagent Wilson (Johnny Messner) wraak te nemen. Hij krijgt daarbij hulp van een oud-gangster (Steven Seagal) en een rechercheur (rapper DMX). Seagal en DMX waren eerder ook samen te zien in de actiethriller Exit Wounds.

Setup

In deze misdaadfilm uit 2011 spelen 50 Cent, Bruce Willis en Ryan Phillippe een crimineel trio dat een grote slag wil slaan. Hun diamantenroof loopt echter niet zoals gepland. Wanneer ze ontdekken dat ze zijn verraden, gaan de mannen op zoek naar vergelding.

The Amazing Spider-Man 2

In deze tweede actiefilm met Andrew Garfield krijgt Spider-Man te maken met de superschurk Electro, gespeeld door Jamie Foxx. Intussen begint de relatie tussen Peter Parker en zijn vriendin Gwen Stacey (Emma Stone) te wankelen. Onlangs werd bekend dat verschillende castleden mogelijk terugkeren in de derde Spider-Man-film met Tom Holland. The Amazing Spider-Man 2 is vanaf 1 januari op Videoland te zien.

148 Bekijk de trailer van The Amazing Spider-Man 2

The Gift

Jason Bateman en Rebecca Hall spelen in deze thriller een koppel dat plotseling een oude bekende tegenkomt. Gordo komt met verschillende cadeaus aanzetten, maar blijkt intussen ook een duister geheim uit het verleden met zich mee te dragen. Acteur Joel Edgerton, die als Gordo te zien is, maakte met deze thriller ook zijn debuut als regisseur. The Gift is vanaf 1 januari op Videoland te zien.

Superguide stelde onlangs een lijst samen met 25 horrortips en deed hetzelfde met actiefilms.