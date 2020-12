Tom Cruise is klaar om verder te gaan met Mission Impossible 7. Na een korte vakantie is de acteur weer terug in Engeland om de opnames te hervatten, meldt Variety maandag.

De acteur ging eerder deze maand vervroegd met vakantie nadat een audiofragment van een woede-uitbarsting was uitgelekt.

Cruise was boos omdat medewerkers van de crew zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Hij schreeuwde dat hij hen zou ontslaan als hij nog een keer zou zien dat ze geen mondkapje droegen of geen afstand hielden.

"De filmindustrie heeft het ontzettend moeilijk en wij zijn een van de weinige crews die nu een film kunnen maken. Neem in godsnaam je verantwoordelijkheid! Er zijn zoveel collega's uit ons vak die geen werk meer hebben, geen eten meer kunnen kopen of niet kunnen sparen om hun kind te laten studeren", aldus Cruise.

Een aantal medewerkers stapte daarna op. De acteur kreeg wel veel bijval van collega's. Onder anderen George Clooney en Whoopi Goldberg waren het met hem eens.