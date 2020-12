Na een bewogen filmjaar vol uitstel en onzekerheid is het inmiddels ook tijd om vooruit te blikken. Wat brengen de komende maanden ons op het gebied van films en series? Welke namen en titels gaan de Oscars domineren? NU.nl bekijkt wat 2021 te bieden heeft.

De bioscopen mogen dan gesloten zijn en voorlopig zeker niet alle stoelen kunnen vullen, maar van een sobere agenda is geen sprake. De komende maanden verschijnen vermoedelijk meer grote publiekstrekkers dan er in heel 2020 zijn uitgebracht.

Dat begint al bij de heropening van de bioscopen, naar verwachting rond 19 januari, met premières van De slag om de Schelde en Wonder Woman 1984. Vergeet daarbij niet dat er vlak voor de nieuwe lockdown al negen nieuwe titels in de bioscoop verschenen, waaronder publieksfilm Bon Bini: Judeska in da House en het goed ontvangen Kom hier dat ik u kus.

155 Nieuwe explosieve trailer van Bond-film No Time to Die vrijgegeven

Terugkeer van vervolgen en remakes

Veel grote releases van de komende maanden zetten een bekende lijn voort: filmbedrijven mikken tegenwoordig vaak op de herziening of uitbreiding van bestaande verhalen. Vervolgen zijn er daarmee niet alleen voor de animatiefilms The Croods en Peter Rabbit, maar ook voor actiefilm Kingsman, de Nederlandse comedy Soof en de horror A Quiet Place. Marvel pakt daarnaast uit met Morbius en Black Widow. En begin april moet ook No Time to Die verschijnen, met 163 minuten de langste James Bond-film ooit.

Eenzelfde strategie is op streamingdiensten terug te vinden. Zo heeft Netflix een nieuwe bewerking van Resident Evil en een spin-off van de hitserie Vikings in de planning staan. Disney komt, naast hun originele film Raya and the Last Dragon, met verschillende miniseries voor bekende Marvel-helden, zoals WandaVision en The Falcon and the Winter Soldier. En Prime Video heeft meer dan 1 miljard dollar (zo'n 819 miljoen euro) gestoken in een Lord of the Rings-serie, die mogelijk eind 2021 verschijnt.

Grote bioscoopreleases (data onder voorbehoud) 20 januari: De slag om de Schelde

20 januari: Wonder Woman 1984

27 januari: The Croods 2

28 januari: The Little Things

4 februari: Mijn beste vriendin Anne Frank

18 februari: Nomadland

4 maart: Soof 3

4 maart: Cash Truck

5 maart: Raya and the Last Dragon

10 maart: The King's Man

18 maart: Morbius

25 maart: The Father

Mogelijk postuum een Oscar voor Chadwick Boseman

Het begin van ieder filmjaar staat altijd in het teken van de grote prijzen. Zowel de Golden Globes als de Oscars werden twee maanden opgeschoven, maar de speculaties zijn inmiddels in volle gang. Zo heeft Netflix verschillende ijzers in het vuur, met onder meer The Trial of the Chicago 7 en Mank. Daarnaast is Chadwick Boseman postuum genomineerd voor zijn zwanenzang in Ma Rainey's Black Bottom.

Verschillende getipte titels moeten begin volgend jaar nog in ons land verschijnen. Zo heeft Netflix de western News of the World met Tom Hanks aangekocht en komt Prime Video met het burgerrechtendrama One Night in Miami. Oscar-winnaars Anthony Hopkins en Olivia Colman verschijnen in de bioscoop met het dementiedrama The Father. Ook de immigrantenfilm Minari, die in april in Nederland moet verschijnen, is een titel die de afgelopen tijd vaker wordt opduikt in Amerikaanse vakmedia.

De titel die sinds september echter het vaakst wordt genoemd, is het drama Nomadland. Frances McDormand kiest daarin voor een modern nomadenbestaan, nadat ze haar baan en en huis verliest. Met een hoofdprijs op het Filmfestival van Venetië gooit regisseur Chloé Zhao hoge ogen.

Spraakmakende nieuwe titels op streamingdiensten 7 januari: Pieces of a Woman (Netflix)

15 januari: One Night in Miami (Prime Video)

15 januari: Outside the Wire (Netflix)

15 januari: WandaVision (Disney+)

20 januari: The Minister (Ziggo Movies & Series)

5 maart: Coming 2 America (Prime Video)

April: Shadow and Bone (Netflix)

Eerste kwartaal: News of the World (Netflix)

Eerste kwartaal: TRECX (Prime Video)

Spektakel voor eind 2021

Zhao is sowieso een naam om in de gaten te houden. Ze staat namelijk ook aan het roer van de nieuwe Marvel-film Eternals met Angelina Jolie, een van de titels die later in het jaar moeten verschijnen. Want ook voor eind 2021 liggen er spraakmakende films klaar. Zo regisseert Steven Spielberg een nieuwe versie van West Side Story, speelt Timothée Chalamet de hoofdrol in Dune en keert Keanu Reeves terug als Neo in The Matrix 4. Daarnaast worden er nog nieuwe delen voor Fantastic Beasts, Spider-Man en Mission: Impossible verwacht.

Het blijven onzekere tijden, maar de agenda's van bioscopen beginnen in ieder geval meer vertrouwen te tonen. Resultaten in de Verenigde Staten lijken intussen ook perspectief te bieden. Wonder Woman 1984 brak daar vorige week het openingsrecord van Tenet, ondanks een kleiner aantal geopende bioscopen.