Het Australische drama Babyteeth is door de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) verkozen tot de beste film van 2020. De Twentse tragikomedie De Beentjes van Sint-Hildegard is de beste bioscooptitel van eigen bodem, zo maakte de KNF maandag bekend.

De Beentjes van Sint-Hildegard werd geregisseerd door Johan Nijenhuis, met in de hoofdrollen Herman Finkers en Johanna ter Steege. Finkers nam ook het scenario voor zijn rekening. De film trok dit jaar ondanks de bioscoopsluitingen meer dan 700.000 bioscoopbezoekers.

Babyteeth, het filmdebuut van de Australische regisseur Shannon Murphy, is een bitterzoete film over de liefde tussen een ernstig ziek meisje (Eliza Scanlen) en een rebelse jongen (Toby Wallace). De film was begin 2020 op het Filmfestival van Rotterdam een publiekshit.

Op de tweede plaats eindigde het veelgeprezen en met Oscars bekroonde oorlogsdrama 1917 van regisseur Sam Mendes. De film 1917, met rollen voor Colin Firth en Benedict Cumberbatch, gaat over twee Britse soldaten die in een race tegen de klok een boodschap moeten overbrengen aan een regiment dat in een Duitse hinderlaag dreigt te lopen. 1917 trok eerder dit jaar in de Nederlandse bioscopen meer dan een miljoen bezoekers.

De KNF brengt sinds 2004 een lijst met de beste films uit. Dit jaar brachten in totaal zo'n zestig journalisten een stem uit.