Er komt een derde deel in de superheldenfilmreeks Wonder Woman, meldt Deadline zondag.

Patty Jenkins, die ook de vorige twee delen regisseerde, zal opnieuw terugkeren om de regie en het scenario voor haar rekening te nemen. Ook Gal Gadot keert terug als superheldin Wonder Woman.

Dit weekend kwam het nieuwste deel in de reeks uit, Wonder Woman 1984. De film is de eerste blockbuster die Warner Bros. zowel in de bioscoop als op streamingdienst HBO Max laat uitkomen.

Die beslissing kreeg veel kritiek van bioscoopexploitanten en filmmakers, maar heeft desondanks niet gezorgd voor magere financiële resultaten. In het openingsweekend bracht de film 16,7 miljoen dollar (ruim 13,5 miljoen euro) op in de Verenigde Staten en daarmee staat de teller wereldwijd al op meer dan 85 miljoen dollar.

Ook scoort Wonder Woman 1984 een stuk beter dan Christopher Nolans Tenet, dat in augustus als eerste blockbusterfilm tijdens de coronacrisis in de bioscoop uitkwam.

Wanneer het derde deel precies zal uitkomen, is nog niet bekend.