Een nieuw kostuumdrama en een sciencefiction met George Clooney zijn sinds kort op Netflix te vinden. De afgelopen week voegde de streamingdienst verschillende films en series toe. Bekijk hieronder om welke titels het gaat.

Series

Bridgerton

Als oudste dochter van een steenrijke familie staat Daphne Bridgerton onder druk om een geschikte echtgenoot te vinden. De charmante Simon, die een slechte reputatie op het gebied van vrouwen heeft, stelt voor om een relatie te veinzen. Intussen beginnen de echte vonken ook over te slaan. Bridgerton is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn. Bekijk hier een aantal tips van Superguide voor historische series.

Mystic

Na de dood van haar vader besluit tiener Issie (Macey Chipping) te vertrekken naar Nieuw-Zeeland te vertrekken. Daar raakt ze bevriend met een groep paardrijders, die proberen te voorkomen dat het landschap wordt vernietigd door een fabrieksuitbreiding.

Shaun the Sheep

Het vijfde seizoen van deze komische animatiereeks verscheen oorspronkelijk in 2016 en is vanaf deze week ook via Netflix te zien.

Fast & Furious Spy Racers

Tienerchauffeur Tony Toretto en zijn vrienden worden in deze animatiereeks door een overheidsinstantie ingeschakeld om te infiltreren als undercoverspionnen in het criminele straatracecircuit. Het derde seizoen staat sinds deze week op Netflix.

Films

The Midnight Sky

George Clooney regisseert en speelt de hoofdrol in deze sciencefictionfilm over een eenzame wetenschapper op Antarctica. Na een wereldramp zijn er vrijwel geen mensen meer op aarde over, maar een groep onwetende astronauten zweeft nog altijd rond in het universum. Augustine moet zo snel mogelijk contact met hen zien te leggen, om te voorkomen dat ze terugkeren naar de catastrofe op aarde.

Claudia de Breij: Oudejaarsconference 2019

In 2019 verzorgde Claudia de Breij voor de tweede een oudejaarsconference. De registratie is nu ook op Netflix te vinden.

De Piraten van Hiernaast

In deze familiefilm speelt Egbert-Jan Weeber een piraat die met zijn familie neerstrijkt neer in een rustige kustplaatsje. Het gezin probeert een normaal leven te leiden, maar moet intussen vrezen voor aartsvijand Knokige Krelis, gespeeld door Tygo Gernandt.

We Can Be Heroes

Alle superhelden op aarde worden ontvoerd door buitenaardse schurken, dus moeten hun kinderen ingrijpen. De telgen blijken namelijk zelf ook superkrachten te hebben. We Can Be Heroes is geregisseerd door Robert Rodriguez, die eerder onder meer succes had met de Spy Kids-filmserie.

Jeruzalem

De Amerikaanse Rachel brengt met een groep vriendinnen een bezoek aan Jeruzalem. Wanneer de stad wordt aangevallen door demonen, moet de studentengroep vrezen voor hun leven. Hoofdrolspeler Yael Groblas was eerder te zien in de komische serie Jane the Virgin.



Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas

Niet alleen het vijfde seizoen van Shaun the Sheep staat sinds kort op Netflix, maar ook de komische special The Farmer’s Llamas uit 2015. In deze film van een half uur wordt de boerderij van Shaun geterroriseerd door een groep lama's.

Your name Engraved Herein

In het Taiwan van 1987 worden tienerjongens A-Han en Birdy verliefd op elkaar. Met een homofobe maatschappij moeten ze hun romance echter geheim houden. Your Name Engraved Herein is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Innocent Moves

De zevenjarige Josh blijkt een uitzonderlijk talent voor schaken te hebben. Zijn vader schakelt verschillende leraren in om hem beter te maken, maar de vraag is of zijn zoon daar wel zo blij mee is. Innocent Moves verscheen oorspronkelijk in 1994 en is ook bekend onder de titel Searching for Bobby Fischer.

Ak vs Ak

Een wanhopige Bollywoodregisseur ontvoert de dochter van een filmster, om zo de zoektocht in realtime te kunnen vastleggen voor zijn volgende blockbuster. De Indiase ster Anil Kapoor en filmregisseur Anurag Kashyap spelen de hoofdrollen in deze thriller, die werd geregisseerd door Vikramaditya Motwane (Udaan).

For Keeps?

In deze tragicomedy uit 1988 speelt Molly Ringwald een tiener die voor moeilijke keuzes komt te staan nadat ze zwanger raakt. Darcy had net als haar vriend ambities om te gaan studeren, maar nu lijkt er een heel ander pad te worden uitgestippeld. Ze moet beslissen of ze het kindje wil houden of niet.

The LEGO Movie 2: The Second Part

Vijf jaar na de avonturen van The Lego Movie verplaatst Bianca, het jongere zusje van Finn, de LEGO-creaties van haar broertje naar de kelder. Daar combineert ze zijn creaties met haar eigen Duplo-blokken. Dat zorgt echter voor onheil onder de poppetjes in het LEGO-universum.

Ma Rainey’s Black Bottom: A Legacy Brought to Screen

Sinds vorige week staat Chadwick Bosemans laatste film Ma Rainey’s Black Bottom in de lijst met populairste titels op Netflix. Liefhebbers krijgen meer achtergrondinformatie via deze korte documentaire, waarin onder meer Viola Davis en Denzel Washington aan het woord komen.

