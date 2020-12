Charlie Brooker, onder meer bekend als bedenker van Black Mirror, ziet het belang in van humor in zware tijden. Dat laat hij zaterdag weten in een interview met The Guardian.

Brookers nieuwste productie is Death to 2020, een satirische comedyspecial over het afgelopen jaar. De Britse cineast legt uit dat het in de Netflix-special, die vanaf zondag te zien is, niet zozeer gaat om het belachelijk maken van gebeurtenissen. "We lachen eerder ondanks die gebeurtenissen."

"Dr. Strangelove kwam uit toen het leek alsof de wereld in een oogwenk weggevaagd zou kunnen worden", vertelt de maker over Stanley Kubricks satirische film uit 1964. "Lachen in de afgrond zorgt voor een zekere ontlading. Je wordt eraan herinnerd dat je nog steeds gek kunt doen terwijl alles om je heen instort. Dat is belangrijk."

Brooker zegt grappend dat hij dit jaar optimistischer is dan anders. "Deels komt dat doordat ik een pessimist ben en altijd het ergste vrees. Plotseling hoef ik me geen zorgen meer te maken over het allerergste, want dat gebeurt al. Doordat ik van mezelf al neurotisch en bezorgd ben, was ik wat meer voorbereid."

Brooker boekte veel succes met de serie Black Mirror, waarin iedere aflevering een dystopische blik op de toekomst centraal staat. Met zijn satirische show Charlie Brooker's Wipe bekeek hij de actualiteiten al vaker met een humoristische blik. Zo verscheen er in mei een speciale Antiviral Wipe op de BBC.