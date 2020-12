De film Furiosa, een spin-off van Mad Max: Fury Road, zal verschijnen op 23 juni 2023, meldt Consequence of Sound donderdag.

De film gaat over het leven van Furiosa voordat ze in contact kwam met Mad Max. In oktober werd bekend dat Anya Taylor-Joy, bekend van de Netflix-serie The Queen's Gambit, de hoofdrol op zich zal nemen in de film. De regie is in handen van George Miller, die ook Mad Max: Fury Road maakte.

In Mad Max: Fury Road werd de rol van Furiosa vertolkt door Charlize Theron. De 45-jarige actrice liet eerder al weten dat ze de rol van Furiosa in deze prequel niet op zich mocht nemen.

"Het breekt mijn hart en is moeilijk te accepteren, maar ik respecteer George", zei ze destijds tegen The Hollywood Reporter. Miller wilde liever een jongere actrice voor deze film.