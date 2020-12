De animatiefilm Soul is vanaf vrijdag te zien via streamingdienst Disney+. De recensies zijn vol lof over het visuele spektakel in de film over een jazzmuzikant die hoopt op een doorbraak, maar de verhaalkeuzes krijgen kritiek.

De Telegraaf - vier sterren

"Regisseur Pete Docter en co-regisseur Kemp Powers weten abstracte ideeën over wat ons als mensen drijft, inspireert en van elkaar onderscheidt te vangen in een origineel verhaal en karaktervolle animaties, met humor en jazz als belangrijke smaakmakers. Soul, duidelijk vol bezieling gemaakt, laat zich daarbij gemakkelijker voelen en ervaren dan uitleggen."

"Prachtig voor wie zich daaraan overgeeft. Wel lijken de aangesneden thema's voor een heel jong publiek wat hoog gegrepen. Kleinere kijkers zullen dan ook vooral een vermakelijk avontuur tot zich nemen, dat soms voor wat verwarring kan zorgen."

de Volkskrant - drie sterren

"Soul schakelt tussen verschillende, allemaal even betoverende werelden: dat hiervoormaals, 'de zevende hemel' waar ook 'dolende zielen' zijn (zwarte, Ghibli-achtige monsters) en de aardse werkelijkheid, waar Joe grappig genoeg in het lijf van een kat terechtkomt en 22 in het zijne."

"Een feest van details is de avonturenfilm, de soundtrack is geweldig - doodzonde dat dit niet op het grote doek te zien is. Soul verdient het om niet tijdens een lockdown tussen de digitale lessen door weggesnackt te worden."

"Soul toont aan dat de geliefde animatiestudio ook te ver kan doorschieten in die volwassen thematiek: het is beeldschoon, en liefdevol, en vermakelijk, en nog steeds volstrekt anders dan het gros van de animatiefilms, maar wat moeten kinderen met een midlifecrisisfilm?"

NRC - drie sterren

"Soul lijkt de boodschap uit te dragen dat leraren heus net zo belangrijk zijn als jazzhelden. Maar ook weer niet helemaal. Joe wordt daarnaast stevig aangespoord om toch vooral zijn dromen en ambities waar te maken. Welke keuze moet hij dan maken? Soul is daarover nodeloos vaag en besluiteloos."

"Visueel is de film dik in orde - zeker in de stijlvolle scènes die zich afspelen aan gene zijde. Maar het scenario rammelt flink en de grapdichtheid is te laag. De grens tussen ambitie en pretentie is altijd dun. Soul zit niet altijd aan de goede kant van de streep."

