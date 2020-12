Sex and the City krijgt mogelijk een zevende seizoen, momenteel zouden daar gesprekken over gevoerd worden meldt The New York Post. Hoofdrolspeelsters Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis zouden alle drie terugkeren, terwijl Kim Cattrall niet zou zijn betrokken bij het project.

Verdere details over de terugkeer van de serie zijn nog niet bekend, behalve dat het vertoond zou worden op HBO Max, de streamingdienst van betaalzender HBO.

Sex and the City, dat gaat over de seksuele escapades van vier vrouwen in New York, was van 1998 tot 2004 te zien op de zender.

De reeks werd bekroond met tientallen belangrijke prijzen en geprezen om de openhartige manier waarop de vrouwen over seks praten en fantaseren. In 2008 en 2010 verschenen er nog twee bioscoopfilms, waarvan met name de meest recente niet goed ontvangen werd.

Met name Davis, die de rol van Charlotte speelde, liet weten open te staan voor deelname aan een mogelijke nieuwe film of seizoen van de serie.

Cattrall, die te zien was als Samantha, zei eerder nooit vriendinnen te zijn geweest met de andere actrices. "Niemand probeert je nog eens een keertje te bellen om te vragen hoe het met je gaat", aldus Cattrall daarover.