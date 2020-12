Er komt een nieuw vervolg op de horrorfilm The Exorcist uit 1973, meldt Observer dinsdag. David Gordon Green, bekend van de horrorfilm Halloween uit 2018, zou zijn aangetrokken om de film te regisseren.

Het is niet bekend wanneer de productie van de film begint. Ook over de cast of de verschijningsdatum is niets bekend.

In het origineel van The Exorcist is een twaalfjarig meisje bezeten door de duivel. Een duiveluitdrijver probeert haar hiervan te bevrijden.

The Exorcist was de eerste horrorfilm die een Oscar-nominatie ontving voor beste film. Tussen 1977 en 2005 kreeg de film vier vervolgen.