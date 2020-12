Netflix heeft geschikt met de erfgenamen van Arthur Conan Doyle, de schrijver van de Sherlock Holmes-boeken. Dat meldt The Hollywood Reporter maandag. De streamingdienst werd in juni van dit jaar aangeklaagd wegens vermeende auteursrechtenschending die zou zijn gepleegd bij de film Enola Holmes, over het zusje van de superspeurneus.

Nabestaanden van de schrijver wilden de uitgave van de Netflix-film stoppen omdat het inbreuk zou doen op het auteursrecht van de laatste tien verhalen die Doyle schreef. Vrijdag zijn de partijen tot een schikking gekomen. Wat daarbij is overeengekomen is niet bekend.

De vraag blijft hierdoor of het laatste werk van Doyle (1859-1930) onderdeel is van het publieke domein. In 2014 bepaalde een rechter al dat de familie van de Britse schrijver geen auteursrecht meer had op al het werk van Doyle van voor 1923. Filmmakers mochten dus producties over die boeken maken zonder het auteursrecht te schenden.

Wat tussen 1923 en 1927 werd geschreven was volgens de erfgenamen de uitzondering omdat Doyle zijn zoon en broer verloor in de Eerste Wereldoorlog, en zijn boeken vanaf 1923 daarom 'menselijker' werden en als zodoende niet tot het publieke domein gerekend mochten worden.