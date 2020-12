Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De Nederlandse comedy De Masters, met rollen voor Ruben van der Meer en Willie Wartaal, staat dinsdag voor het laatst op Netflix. Een dag later verdwijnt boekverfilming De held, waarin Monic Hendrickx de hoofdrol speelt. En wie de romantische comedy Then Came You nog op Netflix wil zien, moet dat voor Tweede Kerstdag doen. Bekijk hieronder alle wijzigingen.

21 december:

Madness in the Desert

22 december:

De Masters

23 december:

De held

24 december:

A Gray State

25 december:

The Golem

26 december:

Then Came You

27 december:

Fifty

The NSU-Complex

Rolling Papers

Towies

30 december:

The Big Bang Theory

Conan Without Borders

The Fresh Prince of Bel-Air

31 december:

Gossip Girl

Grand Hotel

Guilt

The Escape Artist

How I Met Your Mother

Knights of Sidonia

London Spy

Marsman

The Principal

Sons of Anarchy

Wanda and the Alien