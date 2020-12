Bono gaat een stem verzorgen in het vervolg op de animatiefilm Sing, meldt Deadline maandag. De zanger van U2 zal ook zingend te horen zijn in de film.

Ook Pharrell Williams, Halsey en Letitia Wright maken deel uit van de stemmencast. Onder anderen Matthew McConaughey, Reese Witherspoon en Scarlett Johansson waren in het eerste deel te horen en keren weer terug.

Voor Bono is het de eerste keer dat hij te horen is in een geanimeerde film. Daarnaast is het een van zijn eerste acteerklussen.

Het verhaal van Sing 2 draait om Buster Moon (McConaughey), die een aantal zangtalenten onder zijn hoede neemt en als doel heeft hen in een grote concertzaal te laten optreden. Dat is mogelijk, onder de voorwaarde dat de rockster Clay Calloway (Bono) een optreden verzorgt in hun show.

Naar verwachting draait Sing 2 rond de feestdagen in 2021 in de bioscopen.