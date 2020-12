De makers van Star Wars: The Book Of Boba Fett zijn bezig met een nieuwe serie: The Book of Boba Fett. Uitvoerend producent Jon Favreau heeft maandag aan Good Morning America bevestigd dat de serie deze maand in productie gaat.

Eerder werd naar aanleiding van de laatste aflevering van het tweede seizoen van The Madalorian gespeculeerd dat The Book of Boba Fett een benaming was voor het derde seizoen van The Mandalorian.

De nieuwe serie zal zich afspelen in de wereld van The Mandalorian. Favreau, Dave Filoni en Robert Rodriguez gaan de serie produceren. Favreau en Filoni zijn al actief als producent bij The Mandalorian en Rodriguez regisseerde de aflevering The Tragedy, waarin al werd verwezen naar The Book of Boba Fett. De productie van het derde seizoen van The Mandalorian vindt direct na The Book of Boba Fett plaats.

De serie werd niet aangekondigd tijdens Disneys jaarlijkse investeerdersdag, die op 10 december plaatsvond. Verschillende andere Star Wars-projecten, waaronder twee andere The Mandalorian-spin-offs en een Star Wars-animeserie, werden toen wel aangekondigd.