Er komt een speciale disclaimer bij de film De Oost, die gaat over de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd in 1946. Dat zijn de producent en de Federatie Indische Nederlanders (FIN) overeengekomen na kritiek van de FIN op de film.

De FIN is bang dat de film een onjuist en eenzijdig beeld geeft van de situatie in voormalig Nederlands-Indië, de vroegere Nederlandse kolonie die nu Indonesië heet. Over de exacte vorm en inhoud van de disclaimer wordt nog nagedacht, meldt de federatie zondag.

Met name de trailer van de film leidde tot veel kritiek. Daarin worden Nederlandse militairen afgebeeld in zwarte uniformen, draagt KNIL-kapitein Raymond Westerling een snor en is er een gotisch lettertype. Het zou allemaal verwijzen naar Nazi-Duitsland.

Die beelden zorgden voor veel ophef, onder andere bij Indische Nederlanders en oorlogsveteranen. "Onze helden worden als nazi’s weggezet. Dit is een puur anti-Nederlandse propagandafilm", zei Hans Moll, FIN-voorzitter, eerder. New Amsterdam Film Company, de filmproducent, noemde de kritiek eerder nog voorbarig.

Voor de FIN is de nieuwe disclaimer goed nieuws. "Betrokkenen, maar ook kijkers, hebben het recht om te weten dat de film vooral een interpretatie is van de producent en de regisseur", vindt Moll.

De release van De Oost staat gepland op 31 januari.