Jim Carrey stopt met het persifleren van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden in Saturday Night Live. Dat heeft de acteur zaterdag bekendgemaakt op Twitter.

Volgens de komiek was het nooit de bedoeling dat hij langdurig de rol zou spelen. "Ook al was mijn periode maar voor zes weken bedoeld, ik vond het geweldig om door jullie gekozen te zijn als Saturday Night Live-president, de hoogste rank binnen comedy."

Carrey laat weten dat hij graag was doorgegaan met de rol, maar dat het tijd wordt om het stokje aan iemand anders door te geven. "Ik zou dolgraag verdergaan, aangezien Biden de winnaar was en ik die shit geweldig deed. Echter ben ik slechts één van de velen in een lange rij van trotse, vechtende Saturday Night Live-Bidens!"

De afgelopen weken was Carrey al niet meer te zien in het programma. Ook Alec Baldwin, die de afgelopen jaren president Donald Trump speelde in de show, heeft aangegeven te stoppen met zijn rol.