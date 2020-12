Samuel L. Jackson heeft de hoofdrol bemachtigd in The Last Days of Ptolemy Gray, een nieuwe zesdelige serie van Apple. Dat meldt Variety.

The Last Days of Ptolemy Gray vertelt het verhaal van een ​​91-jarige man met dementie (Jackson) die door zijn familie en vrienden wordt vergeten. Maar als hij in staat blijkt om zijn herinneringen voor heel even terug te krijgen, gebruikt hij die momenten om achter de waarheid over de dood van zijn neef te komen.

De serie is gebaseerd op een roman van Walter Mosley, die ook het script schrijft. Wanneer de opnames starten is niet bekendgemaakt.

Jackson en Mosley zullen ook optreden als uitvoerend producenten. Mosley schreef eerder zo'n zestig romans en werkte mee aan de series Snowfall en Star Trek: Discovery.