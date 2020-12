Jeremy Bulloch, bekend van zijn rol als Boba Fett in Star Wars, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn collega-acteur Daniel Logan donderdag bekend.

Bulloch was in 2016 voor het laatst in een film te zien en was gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, zo is op zijn website te lezen. Sinds augustus 2018 kon hij geen evenementen meer bijwonen vanwege zijn gezondheid.

In de laatste weken voor zijn overlijden werd hij verzorgd in het St. George's Hospital in de Engelse plaats Tooting. Dat ziekenhuis lag dichtbij het huis waar hij en zijn vrouw Maureen al ruim vijftig jaar woonden.

Bulloch speelde in meer dan honderd films en series, maar was vooral bekend door zijn rol in de eerste Star Wars-reeks. Hij speelde in de films The Empire Strikes Back uit 1980 en Return of the Jedi uit 1983. Doordat de eerste film uit de reeks, A New Hope uit 1977, jaren na uitgave werd bewerkt en er nieuwe scenes werden toegevoegd, was Bulloch ook in die film te zien.

Premiejager Boba Fett, die in de Star Wars-films slechts vier zinnen uitspreekt, groeide uit tot een geliefd personage. Zijn stem werd niet door Bulloch zelf ingesproken, maar door twee andere acteurs.

Door: BrunoPress

Bulloch poseert bij het pak van Boba Fett, tijdens een Star Wars-expositie in Utrecht in 2017. (Foto: BrunoPress)

Bulloch ook te zien in James Bond-films

In 2005 keerde Bulloch terug naar het Star Wars-universum voor een kleine rol in Revenge of the Sith. Ook was hij onder meer te zien in de Bond-films The Spy Who Loved Me en Octopussy, en in de Britse sciencefictionserie Doctor Who. In laatstgenoemde reeks had ook de recentelijk overleden Darth Vader-acteur Dave Prowse een bijrol, hoewel dat om een ander seizoen ging.

Mark Hamill, die de hoofdrol van Luke Skywalker speelde in de originele drie Star Wars-films, zegt op Twitter dat hij Bulloch zal missen en dankbaar is dat hij hem gekend heeft. "Een goede acteur, prettig gezelschap en zo vriendelijk tegen iedereen die gelukkig genoeg was om hem te ontmoeten of om met hem te werken", aldus Hamill.