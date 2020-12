Jeremy Bulloch, bekend van zijn rol als Boba Fett in Star Wars, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn collega-acteur Daniel Logan donderdag bekend.

De exacte doodsoorzaak van Bulloch is nog niet bekend. De acteur was al een aantal jaren met pensioen.

Bulloch speelde in meer dan honderd films en series, maar was vooral bekend van zijn rol in de Star Wars-reeks. Hij speelde in de films The Empire Strikes Back en Return of the Jedi.

Boba Fett groeide uit tot een favoriet bij fans, ondanks dat het personage maar vier zinnen in totaal heeft in alle films. De stem van de Brit zelf was echter nooit te horen in de films, maar werd ingesproken door twee andere acteurs.

In 2005 maakte hij een terugkeer in het Star Wars-universum voor een kleine cameo in Revenge of the Sith als Captain Colton.

Daarnaast was hij ook te zien in veel andere bekende films, waaronder de Bond-films The Spy Who Loved Me en Octopussy.