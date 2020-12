Jennifer Lopez gaat een nieuwe film maken voor Netflix, meldt Deadline donderdag. De actrice zal niet alleen de hoofdrol spelen, maar ook de film produceren.

Het gaat om de verfilming van het boek The Cipher, dat in november uitkwam. In de film is Lopez te zien als FBI-agent Nina Guerrera en leidt ze de jacht op een seriemoordenaar, die telkens complexe raadsels achterlaat.

Lopez maakt de film samen met producenten Elaine Goldsmith-Thomas en Benny Medina. Wie de regie voor zijn rekening zal nemen, is nog niet bekend.