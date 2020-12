Vanaf vrijdag is de politieke en muzikale theaterverfilming van Ma Rainey's Black Bottom te zien op streamingdienst Netflix. De film, met naast Viola Davis de in augustus overleden Chadwick Boseman in zijn laatste hoofdrol, krijgt veel lof.

De Volkskrant - vier uit vijf sterren

"Chadwick Boseman (43), die afgelopen zomer veel te vroeg overleed, was een filmster die nog altijd beter werd, bewijst zijn zwanenzang Ma Rainey's Black Bottom. De Amerikaanse acteur dankte zijn grote faam aan zijn vertolking van superheld Black Panther. Maar deze politieke en muzikale theaterverfilming, over een loeihete dag in 1927 waarop een blues-hit wordt opgenomen in een muziekstudio in Chicago, gaf hem een ware vrijbrief om zijn kunnen te etaleren."

"Net als in de verfilming van Fences is het theater-DNA hier goed zichtbaar - regisseur George C. Wolfe is in de eerste plaats een theaterman (en tweevoudig Tony-winnaar). Maar waar Fences af en toe verzandde in wijdlopige dialoogscènes, oogt Ma Rainey's Black Bottom bovenal speels, scherp en urgent."

De Telegraaf - drie uit vier sterren

"Wolfe (Nights in Rodanthe) verloochent in deze verfilming van Wilsons gelijknamige toneelstuk zijn eigen theaterachtergrond niet. Slechts zelden laat hij de camera een luchtje scheppen buiten de studio- en repetitieruimte. Verder draait vrijwel alles om de dialogen."

"De voor zijn rol passend opgefokte Chadwick Boseman (juist uitgesproken stoïcijns als Black Panther) en de meer ingehouden Viola Davis leggen elkaar daarbij het vuur na aan de schenen. Zijn personage is een kruitvat op zoek naar een lontje, zij een stoomwals die zich niet opzij laat duwen. Dat leidt tot interessante confrontaties."

NRC - vier uit vijf sterren

"Simpel gezegd gaat film primair over handeling en actie en theater vooral over dialogen en taal. Voor filmpuristen zal een verfilmd toneelstuk daarom nooit helemaal bevredigend zijn. Maar zulke puristen doen zichzelf dan wel ernstig tekort. Ma Rainey's Black Bottom is en blijft misschien een toneelfilm, maar zo dicht op de acteurs kan de toeschouwer in het theater nooit komen."

"De cast is voortreffelijk: niet alleen de twee beroemde hoofdrolspelers, maar ook de kleinere rollen zijn stuk voor stuk prachtig geschreven en fantastisch bezet. Wel is het bij vlagen wrang om Boseman hier te zien in zijn laatste rol, terwijl hij juist als Levee zoveel jeugdig elan en jongensachtige overmoed uitstraalt. "

