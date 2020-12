Er komt geen vervolg op de populaire serie Lizzie McGuire, zegt hoofdrolspeelster Hilary Duff woensdag. De actrice laat via Instagram weten dat er "veel tijd en moeite" in de potentiële nieuwe serie is gestopt, maar "dat het niet werkte".

In augustus 2019 werd een reboot van de serie aangekondigd. In deze reeks zou Lizzie McGuire als dertiger te zien zijn.

"Ik voel me zo vereerd dat ik Lizzie in m'n leven heb gehad. Ze had zo'n grote impact op velen, ook op mij", begint de 33-jarige actrice. "Ik weet dat er heel veel moeite voor is gedaan om een nieuwe serie te maken, maar helaas bleek het niet te werken."

Duff speelde van 2001 tot 2004 de rol van Lizzie McGuire. In 2003 werd er ook een film over de tiener gemaakt.

"Ik wil dat een vervolg authentiek is en zou laten zien hoe Lizzie nu zou zijn", schrijft ze. "Ik ben heel verdrietig, maar iedereen heeft zijn best gedaan en het mocht helaas niet zo zijn."

Volgens Variety wilde Duff een volwassen versie van McGuire neerzetten, terwijl Disney de serie voor een jonger publiek wilde maken. Volgens bronnen ging Disney akkoord met de wensen van de actrice. Naar verluidt werd later besloten er een punt achter te zetten, omdat het resultaat van de eerste opnames tegenviel.

Het was de bedoeling dat niet alleen Duff, maar ook andere belangrijke medespelers in de nieuwe serie te zien zouden zijn.