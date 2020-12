De theaters en bioscopen blijven voorlopig gesloten en ook het weer houdt ons de komende tijd aan de bank gekluisterd. NU.nl vroeg daarom aan een aantal bekende Nederlanders welke series of films zij hebben verslonden en tippen.

Linda de Mol: 'Toch weer tot 1.00 uur gekeken'



"Ik heb The Crown weer gebingewatched. Ik wilde er zuinig mee doen, dus niet twee of drie afleveringen op één avond. Maar uiteindelijk bleven we de eerste keer toch weer tot 1.00 uur 's nachts kijken. In drie dagen was de serie uit. Daarnaast heb ik enorm genoten van The Loudest Voice, een serie met Russell Crowe over Roger Ailes, de oprichter van FOX News. Ongelofelijk wat daar gebeurd is, en ook zo goed gespeeld."

The Crown is te zien via Netflix, The Loudest Voice via NPO Plus.

Robert ten Brink: 'Hoe ouder hoe leuker'

"Ik heb geen series gebingewatched, maar ik heb wel een aantal oude James Bond-films opnieuw gezien. Hoe ouder, hoe leuker: ze zijn zo knullig, met humor. En ook heel gewelddadig, maar op een komische manier. Roger Moore was echt een clown, die deed dat hartstikke leuk. Mijn favoriete scène is wanneer Bond net een afschuwelijke achtervolging heeft overleefd en dat hij ineens, dwars door de muur, wordt belaagd door een man met een stalen gebit."

Chantal Janzen: 'Doe inspiratie op dankzij Letterman'

"Ik heb The Crown heel snel uitgekeken en wil nu beginnen aan The Queen's Gambit. Wat ik ook leuk vind is My Next Guest Needs No Introduction van David Letterman, waarin hij bekende mensen spreekt. Daar doe ik wel inspiratie van op. Maar ik kan er ook goed naar kijken zonder daarmee bezig te zijn.

The Crown, The Queen's Gambit en My Next Guest Needs No Introduction zijn allemaal te zien op Netflix.

Yvette van Boven: 'Ongelofelijk mooie Italiaanse serie'

"Ik kan nu wel The Crown zeggen, maar die is vast al getipt, dus ik geef een hele andere tip: De Geniale Vriendin. Het is een Italiaanse serie naar de gelijknamige boekenreeks van Elena Ferrante en het is ongelofelijk mooi. Het gaat over twee vriendinnen die elkaar al van jongs af aan kennen en even na de Tweede Wereldoorlog opgroeien. Echt, ga dat kijken!"

De Geniale Vriendin is via NPO Start te bekijken.

Albert Verlinde: 'Gelijk door naar volgende seizoen'

"Uiteraard heb ik The Queen's Gambit gezien en ik was ook onder de indruk van Marcella. Een Engelse serie, een soort thriller, echt fantastisch en er wordt enorm goed in geacteerd Als ik klaar was met het seizoen, ging ik gelijk door naar de volgende. De afleveringen duren ook niet te lang, zo'n veertig minuten."

The Queen's Gambit en Marcella zijn allebei te zien op Netflix.

Lakshmi: 'Heb Ratched twee keer achter elkaar gekeken'

"Ik had dit jaar over het algemeen niet zoveel zin in duistere of heftige dingen, dus ik heb vooral veel naar The Office en Modern Family gekeken. Ik ben nu op de helft van The Queen's Gambit, wat ik echt heel tof vind. Mijn grootste bingemoment was echter Ratched. Ik heb die serie binnen een week uitgekeken en ben toen meteen weer bij het begin begonnen. Ik vond het zo vet! De cinematografie is fantastisch, het ziet er piekfijn uit. De stijl, de kleuren, het licht, ik ga er zo lekker op. Het verhaal over de verpleegster van One Flew Over The Cuckoo's Nest is ook heel interessant. Is ze gestoord geboren of gestoord gemaakt? Het is echt verslavend goed."

Ratched is te zien op Netflix. The Office en Modern Family bekijk je op Amazon Prime Video.

Bibi Breijman: 'Gek op Baantjer'

"Ik heb heel veel oude afleveringen van Baantjer gezien. Ik ben gek op Nederlandse series en films die wat ouder zijn, waarin je het oude Nederlandse straatbeeld kunt zien. Ook de nieuwe versie van Baantjer heb ik gekeken. Met Willem (Bijkerk, de echte naam van zanger Waylon, red.) heb ik Papadag gekeken, dat vonden we heel grappig. Ik houd echt van Nederlandse comedy's, zoals De Familie Kruys."

Baantjer is te zien via Videoland.