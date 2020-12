Keith en Kenny Lucas, de tweeling bekend van onder meer 22 Jump Street, werken aan een nieuwe versie van de jarentachtigcomedy Revenge of the Nerds. De acteurs gaan tevens het script van de film schrijven, meldt Variety woensdag.

Het verhaal van de nieuwe Revenge of the Nerds zal geen kopie zijn van de film uit 1984. In plaats daarvan focust het verhaal zich op de hedendaagse nerdcultuur.

De productie is in handen van Fuzzy Door, het productiebedrijf van Seth MacFarlane. Het bedrijf werkt momenteel ook aan een tv-serie die gebaseerd is op de actiefilm Smokey and the Bandit.

In de originele film speelden Robert Carradine en Anthony Edwards de hoofdrollen. Er zijn meerdere vervolgfilms gemaakt.