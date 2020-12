Netflix heeft een documentaireserie besteld die gebaseerd is op het boek Sharing the Wisdom of Time van paus Franciscus, schrijft The Hollywood Reporter woensdag.

In het boek uit 2018 delen oudere mensen van over de hele wereld hun inzichten en wijsheden met jongere generaties. De vierdelige Netflix-serie gaat over mannen en vrouwen van boven de zeventig die reizen met en hun verhalen vertellen aan jonge filmmakers van onder de dertig.

Ook paus Franciscus zelf, die inmiddels 83 jaar oud is, komt aan het woord in de docuserie. De Italiaanse Simona Ercolani is als regisseur verbonden aan het project. De docuserie moet volgend jaar wereldwijd verschijnen.

Vorig jaar ging op Netflix de voor drie Oscars genomineerde film The Two Popes in première, met in de hoofdrollen Anthony Hopkins als de conservatieve paus Benedictus XVI en Jonathan Pryce als de liberale toekomstige paus Franciscus. De film speelt zich af rond de abdicatie van Benedictus XVI in 2013.